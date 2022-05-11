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1 час назад

Названа дата прихода климатического лета в Москву

Газета.Ruиещё 9

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жаркую погоду не стоит ждать в столице раньше конца текущего месяца. Климатическое лето придет 28 или 29 мая, сообщает РИАМО.

«По прогнозам, жаркая погода ожидается в конце текущего месяца, когда начнется климатическое лето, и среднесуточная температура постоянно будет превышать показатель плюс 15 градусов», — отметил Вильфанд.

По его словам, климатическое лето придет 28 или 29 мая. При этом в столице начнет теплеть уже на этой неделе. В ближайшие дни температура воздуха поднимется до плюс 18–20 градусов.

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Ночные температуры на этой неделе будут колебаться в пределах плюс 8 – плюс 10 градусов.

Новости Москвы,Погода,Видео,Роман Вильфанд,
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