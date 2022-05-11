Названа дата прихода климатического лета в Москву

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жаркую погоду не стоит ждать в столице раньше конца текущего месяца. Климатическое лето придет 28 или 29 мая, сообщает РИАМО.

«По прогнозам, жаркая погода ожидается в конце текущего месяца, когда начнется климатическое лето, и среднесуточная температура постоянно будет превышать показатель плюс 15 градусов», — отметил Вильфанд.

По его словам, климатическое лето придет 28 или 29 мая. При этом в столице начнет теплеть уже на этой неделе. В ближайшие дни температура воздуха поднимется до плюс 18–20 градусов.