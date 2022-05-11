Павильоны "Здоровая Москва" начали работу в столичных парках

Более 40 павильонов "Здоровая Москва" начали работу в столичных парках. В них горожане, в том числе переболевшие COVID-19, смогут проверить свое здоровье, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Здоровая Москва/ВКонтакте Здоровая Москва/ВКонтакте

"В Москве сложилась хорошая традиция: летом в парках открываются павильоны "Здоровая Москва". В этом году тоже открылось 46 павильонов", - сказал Собянин журналистам после осмотра павильона "Здоровая Москва" в парке "Ходынское поле".

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Мэр добавил, что в павильонах можно будет пройти диспансеризацию. При этом главная задача этих учреждений в нынешнем сезоне - организация медицинского обследования тех горожан, кто переболел COVID-19. По словам Собянина, речь идет о более чем 2,5 млн человек.

"На сегодняшний день принято решение, учитывая возможности единой медицинской информационной системы в Москве, проактивно вызывать тех, кто переболел COVID-19 за все эти два с лишним года", - пояснила главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, которая присутствовала на осмотре павильона. Она пояснила, что москвичам, перенесшим заболевание, будут приходить приглашения на диспансеризацию.

По словам Собянина, за время пандемии в павильонах "Здоровая Москва" прививку от коронавируса сделали около 1 млн горожан.

"Без этого мы бы вряд ли справились", - отметил мэр.

Собянин в среду также поздравил московских медицинских сестер с приближающимся профессиональным праздником - Международным днем медицинской сестры, который отмечается 12 мая.

"Хотел бы поздравить <...> медицинских работников, медсестер города. <...> Благодаря вам, вашему труду во многом наши пациенты, москвичи, получают качественную комфортную помощь", - сказал мэр.

О работе павильонов

Павильоны "Здоровая Москва" работают ежедневно с 08:00 до 20:00. В павильонах имеются кабинеты доврачебного осмотра, терапевта, процедурные, УЗИ, психотерапевта. Проверить свое здоровье там могут жители Москвы старше 18 лет, для этого необходим столичный полис ОМС и документ, удостоверяющий личность. Обследование бесплатно.