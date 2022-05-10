Съезд с МКАД на Осташковскую улицу в сторону области перекроют с 12 мая

Съезд с МКАД на Осташковскую улицу в Москве будет перекрыт с 12 мая в связи с проведением строительных работ. Также с 26 мая будет перекрыто движение на съезде с Осташковской улицы в сторону центра на МКАД, об этом во вторник сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"С 12 мая перекроют съезд с МКАДа на Осташковскую улицу в сторону области, а с 26 мая - съезд с Осташковской улицы в сторону центра на МКАД", - говорится в сообщении.
В инфографике департамента уточняется, что перекрытия движения вводятся в связи с проведением строительных работ в районе пересечения МКАД и Осташковской улицы. Съезд с МКАД будет ограничен до 25 мая, с Осташковской улицы - до 29 мая. Автомобилистам рекомендуется заранее планировать свой маршрут.