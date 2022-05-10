Съезд с МКАД на Осташковскую улицу в сторону области перекроют с 12 мая

Съезд с МКАД на Осташковскую улицу в Москве будет перекрыт с 12 мая в связи с проведением строительных работ. Также с 26 мая будет перекрыто движение на съезде с Осташковской улицы в сторону центра на МКАД, об этом во вторник сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.