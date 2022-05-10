Москвичи поспорили из-за стоянки автомобилей такси во дворе

«И что? Это такие же водители и имеют полное право парковаться в общественных местах, если не нарушают ПДД», «Они места местных жителей своими рабочими авто занимают», «Нам реально мешают доставщики. По пять машин паркуют во дворе, потому что у их заведения установлены столбики, препятствующие парковке», — прокомментировали юзеры.