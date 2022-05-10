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2 часа назад

Москвичи поспорили из-за стоянки автомобилей такси во дворе

Мослента

Жители Москвы поспорили из-за стоянки автомобилей такси во дворе жилого дома. Видеозапись опубликовали в группе «Кузьминки Москва» во «ВКонтакте».

Москвичи поспорили из-за стоянки автомобилей такси во дворе
Фото: ТАССТАСС

На ролике видно, что во дворе припарковано по меньшей мере восемь машин такси.

«Интересно, они тут просто живут все?» — поинтересовался автор топика.

Пользователи сети поспорили о законности таких стоянок и отметили, что подобная ситуация наблюдается практически во всех спальных районах Москвы.

«И что? Это такие же водители и имеют полное право парковаться в общественных местах, если не нарушают ПДД», «Они места местных жителей своими рабочими авто занимают», «Нам реально мешают доставщики. По пять машин паркуют во дворе, потому что у их заведения установлены столбики, препятствующие парковке», — прокомментировали юзеры.

Ранее необычный кабриолет марки BMW с номерами 666 заметили в Подмосковье.

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