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47 минут назад

Движение восстановили в центре Москвы после парада Победы

Москва24

Движение транспорта восстановили на большинстве улиц в центре Москвы после парада Победы. Об этом столичный Дептранс сообщает в своем телеграм-канале.

Движение восстановили в центре Москвы после парада Победы
Фото:  портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Восстановлено движение: по улице Большая Ордынка, по Пятницкой улице, по Москворецкой улице в сторону Котельнической набережной", – говорится в публикации.

Также машины снова могут проехать по Новой площади, улице Охотный ряд, Моховой улице и Пушкинской площади. Чуть раньше ограничения сняли на 1-й и 2-й Брестских улицах, в Большому Путинковском переулке, на улицах Малая Дмитровка, Петровка и Мясницкая, в Лубянском проезде.

В параде на Красной площади по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие 11 тысяч военнослужащих. Также была задействована 131 единица современного вооружения и военной техники. Воздушную часть торжества отменили из-за погодных условий.

С поздравлением для россиян выступил глава государства Владимир Путин. Президент подчеркнул, что страна гордится "доблестным поколением победителей" и подчеркнул, что долг граждан – "хранить память о тех, кто сокрушил нацизм".

Новости Москвы,Владимир Путин,
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