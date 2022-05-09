Движение восстановили в центре Москвы после парада Победы

Движение транспорта восстановили на большинстве улиц в центре Москвы после парада Победы. Об этом столичный Дептранс сообщает в своем телеграм-канале.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Восстановлено движение: по улице Большая Ордынка, по Пятницкой улице, по Москворецкой улице в сторону Котельнической набережной", – говорится в публикации.

Также машины снова могут проехать по Новой площади, улице Охотный ряд, Моховой улице и Пушкинской площади. Чуть раньше ограничения сняли на 1-й и 2-й Брестских улицах, в Большому Путинковском переулке, на улицах Малая Дмитровка, Петровка и Мясницкая, в Лубянском проезде.

В параде на Красной площади по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие 11 тысяч военнослужащих. Также была задействована 131 единица современного вооружения и военной техники. Воздушную часть торжества отменили из-за погодных условий.