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2 часа назад

День Победы в Москве можно отметить почти на 90 площадках

РИАМО

В столице День Победы отмечают на 87 площадках, которые подготовил городской департамент культуры, сообщил журналистам глава департамента Александр Кибовский.

День Победы в Москве можно отметить почти на 90 площадках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«87 площадок (работают - ред.) по всему городу в Москве. Огромное количество мероприятий», - сказал Кибовский.

Он добавил, что главными героями праздника стали ветераны-фронтовики. На выставке в Парке Горького на Пушкинской набережной ветераны и все гости могут увидеть танки и другую военную технику, которая действовала в годы ВОВ.

«В Парке Горького специальная выставка. Это подлинная военная техника. Она участвовала в боях. Это не какие-то музейные экспонаты. Это все предметы, которые были найдены в местах боев и восстановлены до рабочего состояния», - сказал Кибовский.

В Москве в понедельник проходит празднование Дня Победы. С утра на Красной площади прошел парад Победы, на улицах города провели «Бессмертный полк». Вечером в мегаполисе прогремит салют.

Новости Москвы,Александр Кибовский,
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