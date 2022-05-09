День Победы в Москве можно отметить почти на 90 площадках

В столице День Победы отмечают на 87 площадках, которые подготовил городской департамент культуры, сообщил журналистам глава департамента Александр Кибовский.
«87 площадок (работают - ред.) по всему городу в Москве. Огромное количество мероприятий», - сказал Кибовский.
Он добавил, что главными героями праздника стали ветераны-фронтовики. На выставке в Парке Горького на Пушкинской набережной ветераны и все гости могут увидеть танки и другую военную технику, которая действовала в годы ВОВ.
«В Парке Горького специальная выставка. Это подлинная военная техника. Она участвовала в боях. Это не какие-то музейные экспонаты. Это все предметы, которые были найдены в местах боев и восстановлены до рабочего состояния», - сказал Кибовский.
В Москве в понедельник проходит празднование Дня Победы. С утра на Красной площади прошел парад Победы, на улицах города провели «Бессмертный полк». Вечером в мегаполисе прогремит салют.