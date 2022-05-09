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2 часа назад

Всероссийский рекорд установили на ВДНХ, растянув 366-метровую георгиевскую ленту

Агентство «Москва»иещё 1

На ВДНХ 9 мая установили всероссийский рекорд «Самая большая лента памяти», растянув георгиевскую ленту длиной 366 м. Об этом сообщила пресс-служба выставки.

На ВДНХ установили Всероссийский рекорд, растянув 366-метровую георгиевскую ленту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«9 мая на главной выставке страны был установлен всероссийский рекорд «Самая большая лента памяти». Ее длина составила 366, а ширина - 7,5 м. Общая площадь полотна достигла более 2,7 тыс. кв. м», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие более 2,2 тыс. человек - курсанты Московского суворовского военного училища, волонтеры, посетители и сотрудники ВДНХ.

Как уточняется георгиевскую ленту развернули у фонтана «Дружба народов» и пронесли до площади Промышленности, где был зафиксирован всероссийский рекорд «Самая большая лента памяти» с занесением в соответствующий реестр.

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