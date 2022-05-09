Названа дата потепления в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что 20-градусное тепло придет в Москву в среду, 11 мая. Об этом сообщает ТАСС.

9 мая погода в Москве будет неустойчивой, ветреной и холодной. Воздух не прогреется сильнее, чем до плюс десяти градусов, в первой половине дня будут идти кратковременные дожди.

10 мая, по словам Вильфанда, будет уже комфортнее: до 13 градусов тепла и почти без дождей.

11 мая благодаря пришедшим с запада воздушным массам осадков не будет и температуры в столичном регионе вырастут до 18-20 градусов.

Со среды и до конца недели сохранится «настоящая майская погода», заключил Вильфанд.