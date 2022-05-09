Движение на МКАД и участках Волгоградского проспекта перекроют 10 мая

Движение транспорта на Проектируемом проезде №3502, участках Волгоградского проспекта и внутренней стороны МКАД перекроют 10 мая с 07:00 в связи с перемещением техники после завершения празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.