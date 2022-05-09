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1 час назад

Движение на МКАД и участках Волгоградского проспекта перекроют 10 мая

ТАСС

Движение транспорта на Проектируемом проезде №3502, участках Волгоградского проспекта и внутренней стороны МКАД перекроют 10 мая с 07:00 в связи с перемещением техники после завершения празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Движение на МКАД и участках Волгоградского проспекта перекроют 10 мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"10 мая с 07:00 перекроют движение на Проектируемом проезде №3502, участках Волгоградского проспекта и внутренней стороны МКАД. Это связано с перемещением техники по завершению празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Движение транспорта будет открываться по мере прохождения колонны.

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