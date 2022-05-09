Шествие «Бессмертного полка» пройдет в Москве после трехлетнего перерыва

Шествие «Бессмертного полка» пройдет в городах России после трехлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Бессмертный полк» традиционно проводится в День Победы в России и других странах. Во время шествия люди несут портреты своих родственников, которых коснулась Великая Отечественная Война. Присоединиться к акции могут все желающие.

В Москве «Бессмертный полк» пройдет на центральных улицах города. Впервые в столице шествие с фотографиями ветеранов провели в 2010 году. В 2015 году «Бессмертный полк» прошел на Красной площади.