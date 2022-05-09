Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей Москвы Днем Победы

"Дорогие ветераны, дорогие москвичи! От всей души поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! День Победы, 9 Мая, - это праздник жизни и торжество исторической памяти, праздник любви к нашей Родине - к России. Праздник, который вселяет в нас гордость за великие свершения предков и уверенность в своих силах. Наши сердца полны благодарности к фронтовикам и труженикам тыла. В эти светлые весенние дни мы вновь говорим ветеранам искреннее человеческое спасибо", - сказал мэр в видеосообщении, опубликованном в его Telegram-канале.