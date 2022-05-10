Дежурных в метро может заменить искусственный интеллект

Российские ученые разработали систему управления безопасностью на эскалаторах: теперь следить за ними сможет искусственный интеллект, а не человек.
«Разработка анализирует информацию с видеокамер, микрофонов и других сенсоров, установленных на объекте», – говорится в исследовании.
Но при том совсем без операторов метро не останется: система будет подавать сигнал живому человеку и предлагать пути решения сложившейся ситуации. Но возможно управление и без оператора в случае ЧП. Проведенные испытания показали, что реакция и решение проблемы у нейросети в 3,5 раза быстрее, чем у человека. Это связано с тем, что система не устает, а рабочая смена дежурного может длиться с 8 утра до 8 вечера.
В мониторинг системы входит нормальная работа эскалатора, потенциально опасные ситуации и ЧП. Для того, чтобы стать полноценной системой применяемой в метро, разработчикам придется пройти испытания и согласовать ее с Ростехнадзором, сообщают «Известия».
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что санкции Запада оставили Екатеринбург без полноценного «безнала» в метро.