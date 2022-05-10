Дежурных в метро может заменить искусственный интеллект

Но при том совсем без операторов метро не останется: система будет подавать сигнал живому человеку и предлагать пути решения сложившейся ситуации. Но возможно управление и без оператора в случае ЧП. Проведенные испытания показали, что реакция и решение проблемы у нейросети в 3,5 раза быстрее, чем у человека. Это связано с тем, что система не устает, а рабочая смена дежурного может длиться с 8 утра до 8 вечера.