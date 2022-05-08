Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

«Февраль был теплый, теплее нормы на десять градусов в течение месяца. Потом в отместку этому теплу пришло весеннее похолодание. Имеются в виду арктические вторжения, которые длятся вот уже сколько времени. Значит, явно после длительной волны холода должна прийти волна тепла. Я так думаю, что в июне. Июнь должен быть действительно где-то около нормы и, возможно, даже выше нормы», - сообщил синоптик.