Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

В Москве 8 мая ожидается дождь с грозой, сильный ветер. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал столичного департамента транспорта.
«По прогнозам синоптиков, сегодня с 14.00 до 19.00 в Москве ожидаются дождь, гроза, сильный ветер», - отмечается в сообщении.
В ведомстве призвали автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать необходимую дистанцию, по возможности избегать резких маневров. Кроме того, рекомендуется парковать транспорт вдали от деревьев.
Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок рассказал ранее, что в июне в столичном регионе будет теплая погода.
«Февраль был теплый, теплее нормы на десять градусов в течение месяца. Потом в отместку этому теплу пришло весеннее похолодание. Имеются в виду арктические вторжения, которые длятся вот уже сколько времени. Значит, явно после длительной волны холода должна прийти волна тепла. Я так думаю, что в июне. Июнь должен быть действительно где-то около нормы и, возможно, даже выше нормы», - сообщил синоптик.
Он добавил также, что лето, скорее всего, будет в районе средних многолетних значений, но с колебаниями в ту или иную сторону.