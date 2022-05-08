Синоптик оценил возможность проведения воздушной части парада в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости оценил возможность проведения воздушной части парада в Москве на 9 мая. По его мнению, из-за метеоусловий это сложно, но возможно.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва» Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«В утренние часы 9 мая в районе сбора воздушных судов в тылу циклона в кучевых облаках могут появиться просветы, а их нижняя кромка повысится с 300 до 540-560 метров, днем облачность поднимется до 720-990 метров. Видимость более 10 километров», — сообщил синоптик.

Эксперт пояснил, что облачность и видимость определяют так называемый «минимум погоды», важный для авиации. Тишковец заключил, что, судя по показателям, пилоты смогут пролететь в небе над Москвой.