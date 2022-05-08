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1 час назад

Синоптик оценил возможность проведения воздушной части парада в Москве

Мослентаиещё 1

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости оценил возможность проведения воздушной части парада в Москве на 9 мая. По его мнению, из-за метеоусловий это сложно, но возможно.

Синоптик оценил возможность проведения воздушной части парада в Москве
Фото:  Сергей Ведяшкин / АГН «Москва» Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«В утренние часы 9 мая в районе сбора воздушных судов в тылу циклона в кучевых облаках могут появиться просветы, а их нижняя кромка повысится с 300 до 540-560 метров, днем облачность поднимется до 720-990 метров. Видимость более 10 километров», — сообщил синоптик.

Эксперт пояснил, что облачность и видимость определяют так называемый «минимум погоды», важный для авиации. Тишковец заключил, что, судя по показателям, пилоты смогут пролететь в небе над Москвой.

Ранее стало известно, что День Победы в 2022 году станет одним из самых холодных в Москве с начала века. В праздничный день ожидается 9-11 градусов тепла, интенсивный ветер и осадки.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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