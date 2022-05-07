Известный танцовщик заявил о преимуществах Москвы

«В последнее время Москва развивалась стремительно, такого отношения к благоустройству больше нигде нет. Более того, в городе тщательно следят за чистотой, что не может не радовать», — поделился Севагин.

По мнению 24-летнего хореографа, москвичи живут в более интенсивной рабочей атмосфере, нежели жители других городов. «Сюда приезжают те, кто хочет активной деятельности. Конечно, сложно говорить за всех, вероятно, кто-то любит сидеть на диване и не делать ничего, но мне кажется, что в принципе Москва — город возможностей, он в первую очередь для работы», — сказал он.