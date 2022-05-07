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2 часа назад

Известный танцовщик заявил о преимуществах Москвы

Мослента

О преимуществах Москвы перед другими городами в интервью интернет-изданию «Москвич Mag» заявил известный танцовщик и хореограф Максим Севагин.

Известный танцовщик заявил о преимуществах Москвы
Фото: UnsplashUnsplash

«В последнее время Москва развивалась стремительно, такого отношения к благоустройству больше нигде нет. Более того, в городе тщательно следят за чистотой, что не может не радовать», — поделился Севагин.

По мнению 24-летнего хореографа, москвичи живут в более интенсивной рабочей атмосфере, нежели жители других городов. «Сюда приезжают те, кто хочет активной деятельности. Конечно, сложно говорить за всех, вероятно, кто-то любит сидеть на диване и не делать ничего, но мне кажется, что в принципе Москва — город возможностей, он в первую очередь для работы», — сказал он.

Единственное, что Севагин рекомендует улучшить в столице, — это транспортная разметка. «Бывает, еду по велодорожке, а она вдруг заканчивается, дальше ее нет», — объяснил знаменитый россиянин.

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