Москву украсили ко Дню Победы

Москву по традиции украсили ко Дню Победы, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков, которого цитирует пресс-служба комплекса городского хозяйства. На улицах установили в общей сложности около 2,5 тысячи декоративных элементов.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

По словам Бирюкова, основным цветом праздничного оформления столицы к 9 Мая стал красный – цвет знамени Победы. Он рассказал, что на въездах в столицу установили тематические конструкции "Город-герой Москва", у станций метро, на вокзалах и вылетных магистралях – флаговые композиции.

Также флагами украсили столичные мосты: Крымский, Новоарбатский, Бородинский, Большой Краснохолмский, мосты через Минскую улицу и Рублевское шоссе, мост Победы на Ленинградском шоссе, Самотечную эстакаду и другие.

На площади Мясницкие ворота, Болотной, Калужской и Большой Сухаревской площадях появились стенды с архивными фото военного времени.

Ранее сообщалось, что два трамвая, украшенных к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, запустят в столице 8 мая.