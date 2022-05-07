Собянин объявил об открытии после реконструкции станции «Рижская»

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте сообщил об открытии после реконструкции станции «Рижская» Калужско-Рижской линии метро.

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«Сегодня открыли после реконструкции станцию «Рижская» Калужско-Рижской линии метро», - говорится в сообщении.

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Мэр Москвы отметил, что сложная и кропотливая реконструкция заняла более 1,5 лет.

«Специалистам пришлось практически заново выполнить гидроизоляцию 100-метрового эскалаторного хода. И только после этого можно было приступать к монтажу новых машин российского производства вместо старых изношенных эскалаторов, которые честно отработали на станции 62 года. Теперь на «Рижской» будут работать четыре эскалаторные ленты вместо прежних трех. Вместимость эскалаторов выросла на 30%, и пассажиры смогут быстрее спуститься к поездам или выйти в город», - подчеркнул Сергей Собянин.

Он уточнил, что «Рижская» стала шестой станцией метро, на которой с 2010 года появился дополнительный эскалатор.

Также мэр сообщил, что в наземном вестибюле станции установили шесть новых турникетов на выход, которые в случае необходимости могут быть переключены в реверсивный режим, что увеличит пропускную способность в два раза. Кроме того, на станции появились новые кассы, пассажирская навигация, воздушно-тепловые завесы. Провода и трубы также заменены на новые и убраны внутрь стен. А благодаря замене вентиляционных коробов воздухообмен вырос на 10%.

«В конце 50-х годов «янтарный» облик станции был разработан латвийскими специалистами. Гладкие керамические плиты ритмично чередуются с рельефными изразцами, а на темных, бордовых вставках изображены виды Риги и Латвии. «Центральный колхозный рынок», «Университет. Академия наук», «Дом Совета Министров», «Академический театр оперы и балета. Филармония», «Старая Рига» - если внимательно присмотреться, то можно прочитать эти надписи на самих плитках. Традиционный латышский орнамент украшает вентиляционные решетки, торцы станционных лавочек, карнизы, боковые части пилонов и плитки на стенах платформ», - рассказал Сергей Собянин.

Он пояснил, что в ходе кропотливой реставрации специалисты бережно привели в порядок поизносившиеся от времени элементы интерьера и восстановили утраченное. Полностью восстановлены 160 кв. м лепного декора карниза и 170 кв. м мраморной облицовки на стенах. Для балюстрады новых эскалаторов были воссозданы декоративные решетки громкоговорящего оповещения. Также на станции полностью заменили 580 кв. м напольного гранита.

По словам мэра, на станции была отреставрирована вся пассажирская зона - 42 исторических светильника, а для дополнительного эскалатора по историческим чертежам изготовили еще 21 торшер. Также восстановили 19 деревянных дверей.