В Москве ожидается резкое изменение погоды к 9 мая

Тепло в Москве сменится резким похолоданием к 9 мая. Ожидаются также осадки и порывистый ветер. Об этом сообщил «Интерфаксу» Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Фото: ТАСС ТАСС

В субботу, 7 мая в столице еще сохранится теплая малооблачная погода.

«В воскресенье ситуация более сложная, меняется циркуляция и увеличивается неустойчивость в атмосфере, пройдут кратковременные дожди и местами первые майские грозы», — сказал Вильфанд.