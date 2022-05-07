Популярный хореограф назвал плюсы и минусы жизни за МКАД

«Там тихо, рядом лес — жизнь проходит близко к природе», — поделился популярный хореограф. В то же время, отметил он, добираться до работы сначала на автобусе, потом на метро каждый день было непросто. Особенно тяжело артисту давалась обратная дорога, когда он был уставшим и засыпал на ходу. «Но свои преимущества в этом тоже были, я гораздо больше читал в метро», — подчеркнул танцовщик.