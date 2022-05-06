На Новодевичьем кладбище Москвы открыли памятник Владимиру Этушу

Бронзовое изваяние отлил скульптор Филипп Трушин. На церемонии по случаю 100-летия со дня рождения Этуша собрались актёры Вахтанговского театра и его директор Кирилл Крок .

«Мы все помним и любим Владимира Абрамовича. Он 75 лет отдал служению в Театре Вахтангова. Легендарная личность», — сказал Крок.

Владимир Этуш сыграл в театре больше ста ролей, но прославился благодаря работам в кино. Зрители помнят народного артиста СССР по ролям в фильмах «Кавказская пленница», «Приключения Буратино», «Иван Васильевич меняет профессию» и «12 стульев» Леонида Гайдая.