В центре дизайна Artplay в Москве установили скульптуры из запчастей

Выставка скульптур из запчастей открылась в центре дизайна Artplay в Москве . Увидеть работы скульптора Дениса Куликова можно будет до 1 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе центра дизайна Artplay.

"В аванзале Artplay Media заработают новые экспозиции. Одна из них - выставка скульптора Дениса Куликова "Сила стихии", открытая до 1 июня. Куликов, популяризующий направление ресайклинг-арт, создает уникальные объекты из металлических запчастей", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что образы рыб, воплощенные в металле, раскрывают идею о могуществе природы, иерархии и сложной гармонии неизведанного мира. Увлечение реинкарнацией фактурных запчастей в свое время принесло Денису Куликову славу в родном Ярославле. С 2019 года он активно участвует в международных проектах и выставках.