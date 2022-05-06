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1 час назад

В центре дизайна Artplay в Москве установили скульптуры из запчастей

ТАССиещё 1

Выставка скульптур из запчастей открылась в центре дизайна Artplay в Москве. Увидеть работы скульптора Дениса Куликова можно будет до 1 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе центра дизайна Artplay.

В центре дизайна Artplay в Москве установили скульптуры из запчастей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В аванзале Artplay Media заработают новые экспозиции. Одна из них - выставка скульптора Дениса Куликова "Сила стихии", открытая до 1 июня. Куликов, популяризующий направление ресайклинг-арт, создает уникальные объекты из металлических запчастей", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что образы рыб, воплощенные в металле, раскрывают идею о могуществе природы, иерархии и сложной гармонии неизведанного мира. Увлечение реинкарнацией фактурных запчастей в свое время принесло Денису Куликову славу в родном Ярославле. С 2019 года он активно участвует в международных проектах и выставках.

"Кроме того, до 30 июня в аванзале работает выставка Андрея Бодрова "Живая линия образа". В экспозиции около 30 графических работ разных лет: пейзажи, городские зарисовки, рисунки обнаженной женской натуры. Бодров - участник более 150 выставок, включая 60 персональных. Шесть картин художника находятся в собрании Русского музея, где также состоялась его большая выставка", - рассказал собеседник агентства.

Новости Москвы,Денис Куликов,Андрей Бодров,
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