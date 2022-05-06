В центре дизайна Artplay в Москве установили скульптуры из запчастей

Выставка скульптур из запчастей открылась в центре дизайна Artplay в Москве. Увидеть работы скульптора Дениса Куликова можно будет до 1 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе центра дизайна Artplay.
"В аванзале Artplay Media заработают новые экспозиции. Одна из них - выставка скульптора Дениса Куликова "Сила стихии", открытая до 1 июня. Куликов, популяризующий направление ресайклинг-арт, создает уникальные объекты из металлических запчастей", - рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что образы рыб, воплощенные в металле, раскрывают идею о могуществе природы, иерархии и сложной гармонии неизведанного мира. Увлечение реинкарнацией фактурных запчастей в свое время принесло Денису Куликову славу в родном Ярославле. С 2019 года он активно участвует в международных проектах и выставках.
"Кроме того, до 30 июня в аванзале работает выставка Андрея Бодрова "Живая линия образа". В экспозиции около 30 графических работ разных лет: пейзажи, городские зарисовки, рисунки обнаженной женской натуры. Бодров - участник более 150 выставок, включая 60 персональных. Шесть картин художника находятся в собрании Русского музея, где также состоялась его большая выставка", - рассказал собеседник агентства.