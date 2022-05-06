В Московском зоопарке пингвины Гумбольдта переехали в уличные вольеры. А Папуанские, напротив, вернулись в крытое помещение. Видео из столичного зоосада опубликовано в его официальном Telegram-канале.
«Традиционная весенняя “рокировка” обусловлена тем, что Папуанским пингвинам летом в уличном вольере было бы жарко, а внутри для них поддерживается комфортная температура – 12-13 градусов», – говорится в публикации к видео.
Морских птиц из вольера в вольер бережно переносят зоологи, поскольку им тяжело преодолеть такое расстояние, отмечается в сообщении.