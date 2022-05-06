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1 час назад

Парковки в столице будут бесплатными 9 и 10 мая

РИАМО

В столице 9 и 10 мая автомобилисты смогут припарковать свои машины бесплатно на всех парковках. Исключением станут стоянки со шлагбаумами, сообщает пресс-служба Дептранса города.

Парковки в столице будут бесплатными 9 и 10 мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне Дня Победы парковки будут работать в обычном режиме – 7 мая платно, а 8 мая – бесплатно везде, кроме улиц с тарифом 380 и 450 рублей в час.

Парковки со шлагбаумами останутся платными в течение всех праздничных дней.

Ранее уличные парковки Москвы уже становились бесплатными на период праздников. Например, бесплатно припарковать авто можно было в День защитника Отечества и в Международный женский день.

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