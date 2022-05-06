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50 минут назад

В Москве рассказали об открытии нового музея на Поклонной горе

RT на русском

В Москве рассказали об открытии нового музея «Главные оружейные реликвии армии» на Поклонной горе. Отмечается, что он создан на базе экспозиций открытых площадок Музея Победы.

В Москве рассказали об открытии нового музея на Поклонной горе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом информирует ОТР.

Сообщается, что в музее собраны более 400 уникальных экспонатов военной техники, среди которых — морская железнодорожная автоматизированная установка-транспортер образца 1938 года, сторожевой бронекатер 60-х годов, а также рубки подводных лодок, корабли и артиллерийские установки.

Новый комплекс разместился на территории в почти 10 гектаров земли.

Уточняется, что музей поделён на несколько локаций для удобства посетителей: танковая, авиационная, артиллерийская и транспортная.

Ранее kp.ru рассказало о музее Победы в Приамурье.

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