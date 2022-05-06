В Москве рассказали об открытии нового музея на Поклонной горе

В Москве рассказали об открытии нового музея «Главные оружейные реликвии армии» на Поклонной горе. Отмечается, что он создан на базе экспозиций открытых площадок Музея Победы.

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Об этом информирует ОТР.

Сообщается, что в музее собраны более 400 уникальных экспонатов военной техники, среди которых — морская железнодорожная автоматизированная установка-транспортер образца 1938 года, сторожевой бронекатер 60-х годов, а также рубки подводных лодок, корабли и артиллерийские установки.

Новый комплекс разместился на территории в почти 10 гектаров земли.

Уточняется, что музей поделён на несколько локаций для удобства посетителей: танковая, авиационная, артиллерийская и транспортная.