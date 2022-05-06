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52 минуты назад

Москвичи до 8 мая могут напечатать фото для «Бессмертного полка» в центрах госуслуг

Газета.Ru

В Москве в центрах госуслуг до 8 мая включительно можно составить анкету ветерана и напечатать фотографию героя семьи к шествию «Бессмертного полка», информирует столичная мэрия. Кроме того, сотрудники офисов «Мои документы» отсканируют материалы и разместят их в электронной книге памяти «Бессмертный полк. Москва».

Москвичи до 8 мая могут напечатать фото для «Бессмертного полка» в центрах госуслуг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Внести сведения об участниках Великой Отечественной войны можно и самостоятельно, не обращаясь за помощью в центр госуслуг – достаточно зарегистрироваться на сайте проекта «Бессмертный полк. Москва». У пользователя есть возможность редактировать страницу, посвященную герою семьи.

В этом году акция «Бессмертный полк» начнется 9 мая в 15:00. Сбор участников — в 12:00. Присоединиться к колонне можно будет на выходе из станций метро «Динамо», «Белорусская» и «Маяковская».

Что касается проекта «Бессмертный полк. Москва», то он реализуется в офисах «Мои документы» с 2015 года. К настоящему моменту в книге памяти представлено более 200 тысяч записей об участниках Великой Отечественной войны. Для участия в проекте достаточно предоставить фотографии или документы, касающиеся родных и близких, прошедших войну – оригиналы сразу же вернут владельцам.

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