Москвичи до 8 мая могут напечатать фото для «Бессмертного полка» в центрах госуслуг

В Москве в центрах госуслуг до 8 мая включительно можно составить анкету ветерана и напечатать фотографию героя семьи к шествию «Бессмертного полка», информирует столичная мэрия. Кроме того, сотрудники офисов «Мои документы» отсканируют материалы и разместят их в электронной книге памяти «Бессмертный полк. Москва».

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Внести сведения об участниках Великой Отечественной войны можно и самостоятельно, не обращаясь за помощью в центр госуслуг – достаточно зарегистрироваться на сайте проекта «Бессмертный полк. Москва». У пользователя есть возможность редактировать страницу, посвященную герою семьи.

В этом году акция «Бессмертный полк» начнется 9 мая в 15:00. Сбор участников — в 12:00. Присоединиться к колонне можно будет на выходе из станций метро «Динамо», «Белорусская» и «Маяковская».