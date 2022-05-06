Пингвины Гумбольдта и папуанские поменялись вольерами в Московском зоопарке

Каждой весной пингвины Гумбольдта меняются вольерами с папуанскими пингвинами в Московском зоопарке. Гумбольдты переезжают в уличный вольер, а папуанские пингвины – во внутренний вольер в Доме птиц, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

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«Для них этот переезд – уже привычная процедура. Бежать на маленьких лапках для пингвинов достаточно далеко. Поэтому сотрудники бережно переносят их на руках - стараются сделать это побыстрее. Несколько секунд – и пингвинчики уже плещутся в новом бассейне», – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она уточнила, что такой переезд для пингвинов можно сравнить с переездом на летние месяцы на дачу.

Папуанским пингвинам летом в уличном вольере было бы жарко, а внутри температура воздуха зафиксирована на уровне 12-13 градусов. Это комфортная температура для них.