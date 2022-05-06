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21 минуту назад

Опубликовано видео 3D-экрана на входе в Московский зоопарк

Александр Кузьмин

На входе в Московский зоопарк появился 3D-экран, который будет показывать ролики с редкими животными. Об этом сообщается на официальной странице заведения во «ВКонтакте».

«На башне главного входа в Московский зоопарк появился новейший 3D-экран. На нем будут транслировать трехмерные ролики об амурском тигре, мануле, большой панде и других животных. Все сюжеты основаны на научных исследованиях и отражают особенности поведения животных», – отмечается в публикации.

Уточняется, что работа экрана осуществляется на основе 3D-технологии naked eye, которая позволяет увидеть трехмерное изображение без специальных очков.

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