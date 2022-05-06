Опубликовано видео 3D-экрана на входе в Московский зоопарк

«На башне главного входа в Московский зоопарк появился новейший 3D-экран. На нем будут транслировать трехмерные ролики об амурском тигре, мануле, большой панде и других животных. Все сюжеты основаны на научных исследованиях и отражают особенности поведения животных», – отмечается в публикации.