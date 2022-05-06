В парках Москвы пройдет специальная программа в честь Дня Победы

Московские парки подготовили специальную программу в честь Дня Победы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"В этом году парки Москвы подготовили масштабную программу празднования Дня Победы. Посетители смогут услышать музыку, стихи и песни, звучавшие на фронте и в тылу, "заглянут" на танцплощадки конца 40-х годов прошлого века, увидят фотографии и документальную кинохронику. Присоединиться к мероприятиям можно будет с 13:00 до 22:00 бесплатно и без предварительной регистрации. Восстановить силы и подкрепиться помогут блюда военно-полевых кухонь, которые будут работать на площадках праздника", - говорится в сообщении.
Так, например, в Парке Горького на Фонтанной площади 9 мая выступят артисты более чем из 40 стран мира в рамках акции "Международная сцена "Бессмертного полка". Также в течение дня на площадках парка пройдут концерты хоровых коллективов и представления актеров театральных студий.
"Главным праздничным событием в Лианозовском парке станет марш-парад духового оркестра. Музыканты пройдут по центральной аллее зоны отдыха. Начало парада в 20:00. Для юных гостей старше шести лет парк подготовил творческие занятия на любой вкус. Ребята с помощью педагогов смогут смастерить солдатские пилотки, нарисовать праздничный салют или весенний пейзаж. Присоединиться к занятиям можно будет с 13:00 до 21:00", - говорится в сообщении.
Совершить виртуальное путешествие по городам-героям смогут посетители Воронцовского парка. В День Победы на сцене будут транслироваться архивные снимки военных лет. А ведущий расскажет о Брестской крепости и 12 городах Советского Союза, жители которых проявили героизм и мужество. Также в парке будет работать площадка "Вальс, вальс, вальс", где профессиональные танцоры помогут всем желающим разучить популярные танцы военных лет.
День Победы отметят на территориях 26 зон отдыха. В 18 парках вечером состоятся фейерверки.