В парках Москвы пройдет специальная программа в честь Дня Победы

"В этом году парки Москвы подготовили масштабную программу празднования Дня Победы. Посетители смогут услышать музыку, стихи и песни, звучавшие на фронте и в тылу, "заглянут" на танцплощадки конца 40-х годов прошлого века, увидят фотографии и документальную кинохронику. Присоединиться к мероприятиям можно будет с 13:00 до 22:00 бесплатно и без предварительной регистрации. Восстановить силы и подкрепиться помогут блюда военно-полевых кухонь, которые будут работать на площадках праздника", - говорится в сообщении.