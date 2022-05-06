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24 минуты назад

Рухнувшую облицовку фасада пятиэтажки в центре Москвы сняли на видео

Александр Кузьмин

Внушительная часть облицовка фасада жилого дома рухнула вниз. Инцидент произошел на улице Бахрушина. Видео публикует telegram-канал «Москва 24».

На кадрах можно увидеть обломки лепнины, которые упали из-под козырька крыши на асфальт, людей на тротуаре не было. Повреждения получил балкон на четвертом этаже.

По факту случившегося Замоскворецкая межрайонная прокуратура организовала проверку. Обстоятельства и причины случившегося выясняются. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, отвечающих за содержание объекта.

Новости Москвы,Происшествия,Видео,Генпрокуратура РФ,
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