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56 минут назад

Москва выставила на торги пять земельных участков

Вечерняя Москваиещё 5

Пять земельных участков выставили на торги в столице. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков

Москва выставила на торги пять земельных участков
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя МоскваАлексей Орлов / Вечерняя Москва

— На аукционы по аренде выставлены пять участков общей площадью почти 6 гектар, на которых предусмотрено капитальное строительство спортивных комплексов, медицинских учреждений, объектов торговли и бытового обслуживания жителей города. Срок аренды участков варьируется от 2,6 года и почти до 11 лет, — рассказал Щербаков.

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По его словам, самый большой участок расположен в районе Косино-Ухтомский на улице Салтыковская. Площадь территории составляет больше пяти гектар. Здесь предлагают построить многофункциональный спортивный комплекс площадью до 39 тысяч квадратных метров. Участок сдается в аренду на 10 лет и восемь месяцев.

Также в районе Южное Бутово на улице Адмирала Лазарева отведен участок под строительство спортивного комплекса, который сдается на четыре года и десять месяцев. На территории общей площадью в шесть гектаров предлагается разместить комплекс в три тысячи квадратных метров.

Кроме того, в районе Северное Медведково на улице Грекова в аренду сдается участок площадью 0,19 гектар. Здесь в здании площадью до три тысячи квадратных метров планируется построить трехэтажный больничный комплекс. Срок аренды этого участка составляет четыре года 10 месяцев.

В ТиНАО на торги выставлено два участка площадью 805 и 770 квадратным метров. Первый находится в деревне Кузнецово, на улице Березовая. Здесьпредлагают построить двухэтажный магазин. Второй участок расположен в селе Сальково в поселении Кленовском. В здании площадью почти 540 квадратных метров м можно открыть я мастерские по ремонту, ателье, парикмахерские, прачечные, химчистки. Срок аренды двух участков составляет 2,6 года.

Аукцион по продаже земельных участков состоится 7 июня, отмечает официальный сайт мэра города.

Москва выставит на торги помещения в старинном доме на Арбате. Здание находится по адресу улица Арбат, дом 25/36, и является выявленным объектом культурного наследия.

Новости Москвы,Иван Щербаков,
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