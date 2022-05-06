Москвичам рассказали, где пожарить шашлыки без штрафа

Законом не запрещается приготовление шашлыка и разведение огня в природных зонах столицы, но только при соблюдении правил пожарной безопасности. Об этом сообщили в МЧС.
«На территории Москвы приготовление шашлыков разрешено только в специально оборудованных местах», – уточнил собеседник из ведомства РИА Новости.
Штраф за несоблюдение правил может составить 5 тысяч рублей. Сейчас добровольцы и работники МЧС активно патрулируют парковые зоны и объясняют правила пожарной безопасности и последствия несанкционированного приготовления шашлыков отдыхающими.
«Всего в профилактической работе задействовано свыше 1200 человек, в том числе представители органов исполнительной власти, местного самоуправления и общественных организаций», – подытожили в ведомстве.