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40 минут назад

Москвичам рассказали, где можно пожарить шашлыки без штрафа

ЧП Столицаиещё 2

Законом не запрещается приготовление шашлыка и разведение огня в природных зонах столицы, но только при соблюдении правил пожарной безопасности. Об этом сообщили в МЧС.

Москвичам рассказали, где пожарить шашлыки без штрафа
Фото: ЧП СтолицаЧП Столица

«На территории Москвы приготовление шашлыков разрешено только в специально оборудованных местах», – уточнил собеседник из ведомства РИА Новости.

Штраф за несоблюдение правил может составить 5 тысяч рублей. Сейчас добровольцы и работники МЧС активно патрулируют парковые зоны и объясняют правила пожарной безопасности и последствия несанкционированного приготовления шашлыков отдыхающими.

«Всего в профилактической работе задействовано свыше 1200 человек, в том числе представители органов исполнительной власти, местного самоуправления и общественных организаций», – подытожили в ведомстве.

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