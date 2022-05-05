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57 минут назад

В учебном центре на Рязанском проспекте запустили IT-курсы для москвичей

Префектура Юго-Восточного административного округа

Для жителей столицы в учебном центре «Профессионал» открыли 15 обучающих направлений в сфере информационных технологий.

В учебном центре на Рязанском проспекте запустили IT-курсы для москвичей
Фото: globallookpressgloballookpress

Дополнительное образование бесплатно могут получить безработные, зарегистрированные в центре занятости, а также мамы дошкольников и лица старше 50 лет.

«Обучение ИТ-кадров — сегодня одна из важнейших задач. Выпускники курсов смогут работать в российских ИТ-компаниях, финансовых организациях, телекоме и других сферах. На московском рынке труда много предложений как для опытных специалистов, так и для тех, кто только начинает карьеру в сфере информационных технологий», — рассказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова.

Москвичи могут освоить курсы:«Frontend-разработка», «Программирование на языке Python», «Кибербезопасность», «Аналитика данных», «Разработка мобильных приложений на платформе Android», «Разработка компьютерных игр», «Веб-дизайн» и другие.

Чтобы подать заявку необходимо обратиться в один из центров занятости населения. После обучения выпускникам помогут в трудоустройстве, в центре работают профессиональные консультанты. Учебный центр «Профессионал» расположен по адресу: Рязанский проспект, д. 7. Фото: mos.ru

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