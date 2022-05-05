В учебном центре на Рязанском проспекте запустили IT-курсы для москвичей

«Обучение ИТ-кадров — сегодня одна из важнейших задач. Выпускники курсов смогут работать в российских ИТ-компаниях, финансовых организациях, телекоме и других сферах. На московском рынке труда много предложений как для опытных специалистов, так и для тех, кто только начинает карьеру в сфере информационных технологий», — рассказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова.