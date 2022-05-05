Москвичи выбрали имена для новорожденных ягнят и козлят на "Городской ферме" ВДНХ

Новорожденных ягнят на "Городской ферме" ВДНХ назвали Бибой и Бобой, а козлят – Бусей и Ромашкой. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы Официальный сайт мэра Москвы

Жюри выбрало имена из более чем 150 вариантов. Предлагались имена Инь и Янь, День и Ночь, Снежок и Уголек, Доми и Ино, Винни и Пух, Оля и Яло, Лоло и Пепе, Кай и Герда, Чип и Дейл, а также Рогалик, Булочка, Беляш, Пирожок и Зефирка.

Как уточнили в пресс-службе, бесплатные сертификаты на посещение "Городской фермы" будут выданы участникам, которые предложили победившие имена. Ферма работает в будние дни с 10:30 до 19:00 (кроме последнего понедельника месяца), а в выходные – с 10:30 до 20:00.

Ранее сообщалось, что Мосприрода с 6 по 10 мая проведет цикл бесплатных праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. В частности, 6 мая в 14:00 в Измайловском лесопарке пройдет мастер-класс "День Победы", участники которого научатся изготавливать один из символов праздника – красную гвоздику.

Также для детей будет работать площадка с аквагримом. 7 мая в 12:00 в Битцевском парке пройдет семейный квест "Следопыт", в ходе которого игрокам предстоит разгадать зашифрованное слово по следам животных.