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55 минут назад

Рядом с Варшавским шоссе горит поле с сухой травой. Видео

Александр Кузьмин

За Варшавским шоссе горит поле с сухой травой. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком, в чьем распоряжении оказалось видео пожара.

По предварительным данным, речь идет о территории ЖК «Никольские луга» в районе Щербинки. На кадрах видно сильное задымление рядом с оживленной трассой.

«Полыхает поле за Варшавским шоссе, территория ЖК Никольские Луга. Пожарные борются с огнем, но он быстро распространяется по сухой траве», – уточняет канал.

Ранее сообщалось, что житель Приморья поджег товарный состав с древесиной, чтобы отомстить обидчику своего товарища.

Новости Москвы,Пожары,Происшествия,Видео,
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