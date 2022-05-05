Рядом с Варшавским шоссе горит поле с сухой травой. Видео

За Варшавским шоссе горит поле с сухой травой. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком, в чьем распоряжении оказалось видео пожара.

По предварительным данным, речь идет о территории ЖК «Никольские луга» в районе Щербинки. На кадрах видно сильное задымление рядом с оживленной трассой.

«Полыхает поле за Варшавским шоссе, территория ЖК Никольские Луга. Пожарные борются с огнем, но он быстро распространяется по сухой траве», – уточняет канал.