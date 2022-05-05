В Москве продлили отопительный сезон

В Москве из-за погодных условий продлили отопительный сезон. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, пишет «Москва 24».
По его словам, к отключению отопления готовы все системы, но погодные условия пока не позволяют этого сделать.
«Как только установятся необходимые дневные и ночные температуры воздуха, приступим к отключению отопления, все системы уже подготовлены», – сказал заммэра.
В первую очередь отопление отключат в промышленных и административных зданиях, затем в жилых домах, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях. После отключения отопления в городских зданиях начнутся работы по подготовке тепловых сетей к следующему отопительному сезону.
Ранее в столице запустили онлайн сервис с графиком отключения горячей воды в 2022 году. Чтобы узнать даты, когда в доме не будет горячей воды, нужно указать его адрес в специальном поле. В этом году плановые отключения горячей воды в Москве начнутся после майских праздников. Продолжительность отключения не превысит 10 дней.