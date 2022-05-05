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1 час назад

Москвичей пригласили на танцевальные занятия на фестивале «Московская весна»

Lenta.ru

В Москве на фестивале «Московская весна» проходят спектакли и мастер-классы. Посетителям предлагают блюда и сувениры.

В Москве проходят занятия по танцам на фестивале «Московская весна»
Фото: ТАССТАСС

Так, 5 мая, на Тверской площади выступит оперное трио Singing Delivery, а 6 мая Московский детский музыкальный театр «Экспромт» представит спектакль «Муха-цокотуха».

В сквере у Гольяновского пруда 5 мая Московский театр мимики и жеста покажет спектакль «Даром время не теряй». Он же состоится 6 мая на Вешняковской улице. Кроме того, 6 мая состоится показ детской сказки «Цветик-семицветик» в исполнении артистов театра «Ля Друзья».

На улице Теплый Стан 5 мая пензенский театр «Кукольный дом» покажет постановку «Как Андрюшка гусенка Кузю пас». 6 мая спектакль представят на Городецкой улице. В этот же день на Святоозерской улице покажут постановку «Гуси-лебеди». Спектакли будут начинаться в 17:00.

Школа музыки и танцев на улицах Городецкой и Перерва проведет урок по сценическому движению. Занятие состоится 5 и 6 мая в 15:00, а также 7 мая в 13:00. Открытый урок проведут и для поклонников ретротанца. Кроме того, гостей познакомят с балетной пластикой и основами хип-хопа. Для тех, кто мечтает попробовать себя в роли диджея, проведут урок диджеинга.

Гостей также научат ориентироваться на море, изготавливать подарки для ветеранов и многому другому. Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

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