Лисят в парке «Кузьминки-Люблино» в Москве сняли на видео

В московском природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» заметили лисят. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», в чьем распоряжении оказалось видео с лисьем потомством.

На кадрах видно, как четвероногие малыши вылезают из норы и с любопытством озираются вокруг. О маленьких лисятах и их матери заботится самец, он приносит им корм.