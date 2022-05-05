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29 минут назад

Лисят в парке «Кузьминки-Люблино» в Москве сняли на видео

Александр Кузьмин

В московском природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» заметили лисят. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», в чьем распоряжении оказалось видео с лисьем потомством.

На кадрах видно, как четвероногие малыши вылезают из норы и с любопытством озираются вокруг. О маленьких лисятах и их матери заботится самец, он приносит им корм.

«При встрече с лисятами необходимо не подходить к ним и не тревожить их. При малейшем беспокойстве осторожные родители стараются сменить место жительства, перетащив детенышей в запасную нору, что может плохо сказаться на здоровье животных», – отмечает канал.

Новости Москвы,Видео,
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