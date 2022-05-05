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2 минуты назад

Стало известно отношение москвичей к пенсии

Мослентаиещё 2

Большинство москвичей планирует жить в старости на собственные сбережения и не рассчитывает на поддержку государства. Об этом свидетельствуют результаты исследования автомобильного сайта «Дром», имеющиеся в распоряжении «Мосленты».

Стало известно отношение москвичей к пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Опрос показал, что только 13 процентов жителей города рассчитывают на государственную пенсию, остальные планируют тратить сбережения и надеются на материальную помощь детей. При этом почти половина респондентов заявила, что боится не дожить до пенсионного возраста, а еще 23 процента москвичей на данный момент не задумываются о жизни в старости.

По информации РИА Новости, в 2022 году право выйти на пенсию имеют женщины, достигшие 56,5 года, и мужчины от 61,5 года. По данным пресс-службы правительства столицы за 2019 год, средняя продолжительность жизни москвичей составляет 78 лет. Минимальный размер пенсии в Москве в 2022 году вырос до 21,193 рублей.

Ранее москвичи назвали сумму желаемой пенсии. Она составила 50 тысяч рублей, что на две тысячи больше, чем в аналогичном опросе 2021 года.

Новости Москвы,Правительство Москвы,
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