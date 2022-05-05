В Москве 9 мая пройдет акция «Бессмертный полк»

Традиционная акция "Бессмертный полк" состоится в Москве 9 мая, сбор участников с 12:30. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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"В столице 9 мая пройдет традиционная акция "Бессмертный полк". С портретами участников Великой Отечественной войны москвичи пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит семь километров", - говорится в сообщении.

Шествие начнется 9 мая в 15:00. Сбор участников в 12:30. Присоединиться к колонне можно будет на выходе из станций метро "Динамо" и "Белорусская". Ожидается, что к шествию присоединятся более миллиона человек.

Станции метро "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Охотный Ряд", "Площадь Революции" и "Театральная" в этот день будут закрыты. Для участия в шествии необходимо вовремя прийти к месту сбора и взять с собой штендер с фотографией участника Великой Отечественной войны. Организаторы также рекомендуют иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надеть удобную обувь и не забыть головной убор. Домашних питомцев лучше оставить дома. Запрещено брать с собой спиртные напитки, колющие и режущие предметы.

"Распечатать портрет можно бесплатно в центрах госуслуг "Мои документы". Сотрудники помогут составить анкету ветерана и напечатать фотографию. Кроме того, изображения отсканируют и разместят в электронной книге памяти "Бессмертный полк. Москва", - уточняется в материале.