В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
1 час назад

Москвичам перечислили полезные во время дачного сезона онлайн-услуги

Мослента

Москвичам перечислили полезные во время дачного сезона услуги на портале mos.ru. Подборку цифровых сервисов составили в Департаменте информационных технологий, пишет официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина.

Москвичам перечислили полезные во время дачного сезона онлайн-услуги
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Цифровая экосистема столицы позволяет жителям решать большинство бытовых вопросов, даже находясь за городом. Всего на портале mos.ru горожанам доступно более 380 различных онлайн-услуг и сервисов. Многие повседневные сервисы также есть в городских мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва"», — рассказали в пресс-службе Департамента.

Например, с помощью сервиса «Передача показаний воды и тепла» на портале возможно передать показания о расходе воды и электричества. Обычно это необходимо сделать 15-го числа текущего месяца по третье число следующего месяца включительно. Еще больше сэкономить время позволят умные счетчики, которые автоматически передают данные.

Кроме того, москвичи могут дистанционно получить единый платежный документ и оплатить коммунальные услуги и домашний телефон. В сервисе «Мои платежи» возможно подключить автоплатеж и создать шаблон для авансовых выплат.

На платформе «Электронный дом» жители столицы могут участвовать в собраниях жильцов многоквартирного дома. Сервис «Библиотеки Москвы» позволит находить, бронировать необходимую литературу и продлевать срок ее возврата. А в разделе «Транспорт» доступна услуга по регистрации самоходной техники (квадроцикла, трактора) и запись на техосмотр.

Ранее Собянин опубликовал фото весенней уборки Москвы. Сотрудники коммунальных служб занимались промывкой улиц и набережных, покраской лавочек и ремонтом детских площадок.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители