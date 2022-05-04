Москвичам перечислили полезные во время дачного сезона онлайн-услуги

Москвичам перечислили полезные во время дачного сезона услуги на портале mos.ru. Подборку цифровых сервисов составили в Департаменте информационных технологий, пишет официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина.

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«Цифровая экосистема столицы позволяет жителям решать большинство бытовых вопросов, даже находясь за городом. Всего на портале mos.ru горожанам доступно более 380 различных онлайн-услуг и сервисов. Многие повседневные сервисы также есть в городских мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва"», — рассказали в пресс-службе Департамента.

Например, с помощью сервиса «Передача показаний воды и тепла» на портале возможно передать показания о расходе воды и электричества. Обычно это необходимо сделать 15-го числа текущего месяца по третье число следующего месяца включительно. Еще больше сэкономить время позволят умные счетчики, которые автоматически передают данные.

Кроме того, москвичи могут дистанционно получить единый платежный документ и оплатить коммунальные услуги и домашний телефон. В сервисе «Мои платежи» возможно подключить автоплатеж и создать шаблон для авансовых выплат.

На платформе «Электронный дом» жители столицы могут участвовать в собраниях жильцов многоквартирного дома. Сервис «Библиотеки Москвы» позволит находить, бронировать необходимую литературу и продлевать срок ее возврата. А в разделе «Транспорт» доступна услуга по регистрации самоходной техники (квадроцикла, трактора) и запись на техосмотр.