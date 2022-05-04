На ВДНХ открылась фотовыставка ко Дню Победы

Фотовыставка "С "Лейкой" и блокнотом" открылась в музее гаража особого назначения ФСО на ВДНХ. Экспозиция посвящена Великой Отечественной войне, об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.

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"Ко Дню Победы в зале сменных экспозиций музея гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ начала работу необычная выставка "С "Лейкой" и блокнотом". На ней представлены снимки классика советской фотографии, фронтового корреспондента Якова Халипа", - говорится в сообщении.

На фронте Яков Халип был корреспондентом Совинформбюро, газет "Красная Звезда" и "Боец РККА", журнала "Огонек" и других изданий. Сделанные им фотографии охватывают весь период с 1941 по 1945 годы: героическая оборона первых месяцев, тяжелейшие бои на земле, в воздухе и на море, освобождение городов и триумф Победы, сообщили в пресс-службе.

"Помимо нетленных кадров фронтовой жизни гости экспозиции могут увидеть редкие образцы военной техники - отечественной и трофейной. Здесь представлены советские легкие бронеавтомобили ФАИ-М и БА-64, артиллерийский тягач ГАЗ-67Б, грузовик ГАЗ-ММ и единственный сохранившийся образец системы залпового огня М-8-36, установленный на шасси ЗИС-6. Также посетители могут увидеть военные автомобили - трофеи разных исторических периодов", - говорится в сообщении.

На выставке на экране и мультимедийных панелях демонстрируется уникальная фото- и видеохроника. В центре зала организована историческая реконструкция "Армейский лагерь".