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1 час назад

Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве до конца недели

RT на русском

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какой будет погода в столице до конца недели.

Метеоролог рассказала о погоде в Москве до конца недели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самым холодным днем будет 5 мая — переменная облачность, без осадков, минимальная температура воздуха ночью составит 0...+2 ˚С, местами до –1 ˚С, по области также возможны отрицательные значения, днём — +8...+10 ˚С», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила Позднякова, в пятницу не ожидается существенных осадков, а ночью температура будет такой же, как в четверг. Днём +9...+12 ˚С.

В последующие дни осадки не ожидаются, ночные температуры будут положительными. Днём в выходные +10...+15 ˚С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается сильное похолодание и порывистый ветер.

Новости Москвы,Погода,Татьяна Позднякова,
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