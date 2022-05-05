На ВДНХ восстановили доступ к бесплатному интернету

Городской бесплатный Wi-Fi вновь доступен для жителей и гостей столицы на территории ВДНХ. Посетители выставки не могли воспользоваться им с 2019 года, когда проводилось масштабное обновление к 80-летнему юбилею ВДНХ - тогда оборудование Wi-Fi демонтировали, сообщается в четверг на информационном портале мэра Москвы.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы Портал мэра и правительства Москвы

"На ВДНХ установлено 32 точки доступа к городскому Wi-Fi. Хот-споты органично встроены в архитектурный ансамбль от арки главного входа до фонтана "Дружба народов", а также на участке вокруг Дворца бракосочетания. В зоне действующего покрытия расположены популярные у москвичей павильоны, Музей гаража особого назначения ФСО России, "Дом ремесел", Кремлевская школа верховой езды и арт-резиденции. В дальнейшем зона покрытия Wi-Fi на ВДНХ будет расширяться", - говорится в сообщении.

Wi-Fi работает еще в 53 парках столицы. Также к бесплатной городской сети можно подключиться в студенческих общежитиях, учреждениях культуры, на автовокзалах и автостанциях, в социальных учреждениях и бесплатных коворкингах для предпринимателей, в спортивных организациях и на улицах города в черте Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца.

Чтобы подключиться к бесплатному интернету в городе, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free. После этого необходимо пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или через sms. Далее следует нажать кнопку "Войти в интернет".