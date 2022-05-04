Власти Москвы готовят пакет мер по поддержке киноиндустрии и большого спорта

Столичные власти планируют на майских праздниках проработать пакет мер поддержки киноиндустрии и большого спорта. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мониторинг ситуации в экономике Москвы осуществляется в постоянном режиме. В дни майских праздников будем работать над пакетом мер по поддержке киноиндустрии и большого спорта", - написал Собянин.
Он также напомнил, что накануне праздников власти приняли ряд важных решений о поддержке граждан и отдельных секторов экономики, оказавшихся под санкционным давлением. В том числе упростили получение детских пособий.
Жители Москвы также смогут получить гранты на профессиональное обучение. Величина гранта составит до 95% документально подтвержденных затрат на обучение, но не более 60 тыс. рублей в расчете за один календарный год. Получить грант можно будет однократно.