Появилось видео репетиции воздушной части парада Победы в Москве

В Москве стартовала репетиция воздушной части парада в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. Авиацию в небе над городом сняли на видео. Соответствующие кадры публикуют российские новостные Telegram-каналы.

Более 70 боевых самолетов и вертолетов примут участие в мероприятии, в том числе четыре истребителя пятого поколения Су-57, а также два многоцелевых истребителя четвертого поколения МиГ-29, транспортники Ил-76 и ударные вертолеты Ми-24.