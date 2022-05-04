Ракова заявила о старте летнего сезона «Московского долголетия»

— Мы видим, как после двухлетнего перерыва москвичи старшего возраста с большим энтузиазмом возвращаются к привычным занятиям в «Московском долголетии». Всего за месяц число участников очных групп выросло более чем в пять раз, и сейчас в проекте в разных форматах занимаются более 144 тысячи человек. Летний сезон проекта будет запущен в мае. Регулярные занятия летом будут проходить в 18 крупных городских парках и на более 300 парковых территориях, — пояснила заммэра.