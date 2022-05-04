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1 час назад

В Москве появятся автозаки с кондиционером и туалетом

Мослентаиещё 3

В Москве появится новая модель автозака с кондиционером и туалетом, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на заседании столичного парламента. Ее цитирует РИА Новости.

В Москве появятся автозаки с кондиционером и туалетом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Еще одна тема, которая беспокоит людей, — это перевозка в автозаках... Были заключены решения, которые сегодня будут реализовываться, я надеюсь, что в 2022 году я об этом скажу: будет выпускаться новый автозак с кондиционером, с туалетом, со всеми комфортными условиями доставки людей», — сообщила Потяева.

Кроме того, чиновница анонсировала еще несколько решений в отношении правонарушителей. Потяева рассказала, что при поддержке уполномоченного и работе департамента здравоохранения все находящиеся в следственных изоляторах были вакцинированы, а роженицам в местах лишения свободы стали выдавать набор для новорожденных.

«Сегодня принято решение об электронном учете всех библиотек в следственных изоляторах, предоставлении литературы в электронном виде», — добавила уполномоченный по правам человека.

Информация о появлении в Москве усовершенствованных автозаков появлялась в СМИ десятью годами ранее. В 2012 году РИА Новости со ссылкой на «Известия» рассказало, что московское управление ФСИН в 2013 году закупит автомобили для перевозки обвиняемых «Валдай» с туалетами, кондиционерами, системой вентиляции и комплексами видеонаблюдения.

Ранее стало известно, что каждый седьмой автомобиль такси в Москве опасен для пассажиров. Почти четыре тысячи проверенных авто технически неисправны, а кроме того, таксисты игнорируют правила остановки и стоянки, управляют авто в состоянии алкогольного опьянения и нередко выезжают на полосу встречного движения.

Татьяна Потяева,ФСИН,
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