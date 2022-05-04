Крупный град в Москве сняли на видео

Крупный град обрушился на Москву. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», в чьем распоряжении оказались снятые местными жителями кадры непогоды. Как уточняет канал, град прошел на юго-западе столицы.
«Москва, Новые Черемушки и в районе Университета прошел крупный град. Май, что ты делаешь? Прекрати», – говорится в сообщении источника.
По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве ожидается переменная облачность и 8 градусов тепла. Местами порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду.