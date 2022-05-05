В Москве построят четыре пешеходных моста через реку

Строительство четырех пешеходных мостов через Москву-реку общей протяженностью почти 1 км запланировано в столице. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

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"Сегодня в Москве особое внимание уделяется формированию новых пешеходных связей и прогулочных маршрутов, и важной частью этой работы является создание пешеходных переправ через Москву-реку. <...> Строительство мостов позволит объединить общественные пространства в крупный парковый кластер и создать протяженный пешеходный маршрут, фактически связав зеленые зоны районов Филевский парк и Крылатское", - сказал Бочкарев.

По его словам, один из новых мостов свяжет Крымскую и Болотную набережные. Сооружение длиной 55 м будет встроено в существующее укрепление берега и станет частью единого туристического маршрута от Воробьевых гор через Парк Горького и "Музеон" к острову Балчуг и ГЭС-2.

Другой мост протяженностью 265 м расположится в Нагатинском Затоне и обеспечит соединение жилых кварталов в районе улиц Речников и Судостроительной со строящейся станцией метро "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии. Еще два велопешеходных моста построят в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы.