Москвичам назвали сроки возвращения тепла

К выходным в Москву вернется теплая погода. В субботу и воскресенье температура воздуха днем в столице будет достигать плюс 13-18 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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В среду, 4 мая, в столице ожидается похолодание на 6-8 градусов. Температурный фон будет в диапазоне 8-10 градусов тепла, а с четверга ожидаются ночные заморозки. Тепло в Москву вернется в пятницу, 6 мая.

«6 мая солнце начнет по-настоящему прогревать, и температура днем будет уже 15-17 градусов. В субботу будет вновь облачно с прояснениями и небольшой дождь, а температура в диапазоне 13-14 градусов», - сказал Вильфанд.

В воскресенье, 8 мая, температура в Москве повысится до 18 градусов тепла.