Москвичам назвали сроки возвращения тепла

К выходным в Москву вернется теплая погода. В субботу и воскресенье температура воздуха днем в столице будет достигать плюс 13-18 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В среду, 4 мая, в столице ожидается похолодание на 6-8 градусов. Температурный фон будет в диапазоне 8-10 градусов тепла, а с четверга ожидаются ночные заморозки. Тепло в Москву вернется в пятницу, 6 мая.
«6 мая солнце начнет по-настоящему прогревать, и температура днем будет уже 15-17 градусов. В субботу будет вновь облачно с прояснениями и небольшой дождь, а температура в диапазоне 13-14 градусов», - сказал Вильфанд.
В воскресенье, 8 мая, температура в Москве повысится до 18 градусов тепла.
Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде на День Победы. По его словам, москвичей ожидает прохладная погода. Утром 9 мая будет плюс 3-8 градусов, днем – до плюс 14 градусов, что на пять градусов ниже климатической нормы.