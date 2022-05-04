В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
15 минут назад

Москвичам назвали сроки возвращения тепла

Елена Прошина

К выходным в Москву вернется теплая погода. В субботу и воскресенье температура воздуха днем в столице будет достигать плюс 13-18 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичам назвали сроки возвращения тепла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В среду, 4 мая, в столице ожидается похолодание на 6-8 градусов. Температурный фон будет в диапазоне 8-10 градусов тепла, а с четверга ожидаются ночные заморозки. Тепло в Москву вернется в пятницу, 6 мая.

«6 мая солнце начнет по-настоящему прогревать, и температура днем будет уже 15-17 градусов. В субботу будет вновь облачно с прояснениями и небольшой дождь, а температура в диапазоне 13-14 градусов», - сказал Вильфанд.

В воскресенье, 8 мая, температура в Москве повысится до 18 градусов тепла.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде на День Победы. По его словам, москвичей ожидает прохладная погода. Утром 9 мая будет плюс 3-8 градусов, днем – до плюс 14 градусов, что на пять градусов ниже климатической нормы.

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители